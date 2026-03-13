Σύλληψη 38χρονου στο Παλαιό Φάληρο για βιασμό 14χρονης – Την προσέγγισε με πρόσχημα ένα γατάκι

Ο 38χρονος, πλησίασε το παιδί μέσω μιας ανάρτησης στα social media
Ο 38χρονος άνδρας, μετά από ένταλμα σε βάρος του, συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, για τον βιασμό του ανήλικου κοριτσιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τον Μάιο του 2025 ο κατηγορούμενος για βιασμό, προσέγγισε την 14χρονη μέσω ανάρτησης που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αφορούσε υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του παιδιού, με διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητά της 14χρονης, την εξανάγκασε στις παραπάνω πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

