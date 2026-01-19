Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην Ισπανία για την τραγωδία με τον εκτροχιασμό τρένων που άφησε πίσω της 37 νεκρούς, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό και πάνω από 150 τραυματίες.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προσθέτει το υπουργείο, με την Ελλάδα, που πριν από περίπου 3 χρόνια έζησε τη δική της σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, να έχει ακόμη νωπές τις μνήμες της.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.

Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.



At this time of sorrow, stands in solidarity w/the people & government of pic.twitter.com/DCuCQEZFGK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη μοιραία σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία είναι αποκαρδιωτικός, ενώ ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 39 νεκρούς και 152 τραυματίες.

Περισσότερες από 12 ώρες μετά το δυστύχημα, ο Πουέντε ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 39, αλλά δεν θεωρείται τελικός», προσθέτοντας πως βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Αδαμούθ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Μάλαγα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Την ίδια ώρα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί επίσης στο σημείο. Σύμφωνα με το γραφείο του, θα βρεθεί το πρωί στην περιοχή για να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.