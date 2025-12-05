Συναγερμός για τους «τιμωρούς των παιδόφιλων» στη Θεσσαλονίκη – Οι τρεις ενέδρες και οι ξυλοδαρμοί

Την άκρη του νήματος πίσω από τις άγριες επιθέσεις που έχουν δεχθεί τις τελευταίες 20 ημέρες τρεις άνδρες από πολυάριθμη ομάδας νεαρών στο άλσος Μετέωρων της Θεσσαλονίκης ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό. Κι αυτό γιατί οι εκτιμήσεις αλλά και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τους ξυλοδαρμούς βρίσκονται άτομα που έχουν αναλάβει το ρόλο των τιμωρών των παιδόφιλων.

Η πρώτη από τις επιθέσεις είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου, όταν ένας 27χρονος άνδρας βρέθηκε στο άλσος Μετεώρων στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης μετά από ραντεβού που είχε κλείσει με μια 14χρονη την οποία είχε γνωρίζει μέσω των social media. Τότε ξαφνικά μπροστά του εμφανίστηκαν 15- 20 άτομα τα οποία άρχισαν να τον ξυλοκοπούν και στη συνέχεια του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα ο 27χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, ωστόσο οδηγήθηκε και σε δίκη με την κατηγορία της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους. Επειδή όμως δεν εμφανίστηκε κάποια ανήλικη στο δικαστήριο ο 27χρονος που και στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για βιασμό αφέθηκε ελεύθερος.

Στην απολογία του προσπάθησε να θολώσει τα νερά, ενώ υποστήριξε ότι θα συνευρίσκονταν ερωτικά έναντι συγκεκριμένης αμοιβής. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο περιστατικό που συνέβη το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου στο άλσος των Μετεώρων καθώς περίμενε την ανήλικη. Είπε στο δικαστήριο ότι κάθονταν σε παγκάκι όταν ξαφνικά του επιτέθηκαν 20 άτομα τα οποία φορούσαν κουκούλες και ξεκίνησαν να τον φωνάζουν παιδεραστή και να τον χτυπούν. Στη συνέχεια οι δράστες τους άρπαξαν το κινητό κι εξαφανίστηκαν με τον ίδιο να πηγαίνει στις αστυνομικές αρχές και να καταγγέλλει το συμβάν.

Στις 28 Νοεμβρίου ένας 48χρονος οδηγός που κινούνταν με το όχημα του στην περιοχή της Σταυρούπολης και σταμάτησε σε ένα φανάρι της περιοχής, ξαφνικά είδε άγνωστα άτομα να μπουκάρουν στα πίσω καθίσματα. Με την απειλή του μαχαιριού τον οδήγησαν στο άλσος των Μετεώρων. Εκεί μαζί με άλλα άτομα τον χτύπησαν και τον λήστεψαν, καθώς του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο. Από τα χτυπήματα, ο 48χρονος έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε σύρθηκε γεμάτος αίματα μέχρι τον δρόμο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον εάν πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση κρύβεται κάποιο ύποπτο ραντεβού με ανήλικη ή υπήρξε λάθος εκτίμηση από την ομάδα «των τιμωρών των παιδόφιλων» οι οποίοι τον μπέρδεψαν με άλλο άτομο.

Πέρασαν δύο ημέρες κι ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό διαδραματίστηκε στο άλσος της Πολίχνης. Αυτή τη φορά θύμα των φερόμενων τιμωρών έπεσε ένας 23χρονος, ο οποίος το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου είχε κλείσει ραντεβού με ανήλικη στο άλσος. Αντί όμως για την κοπέλα εμφανίστηκε και πάλι μια ομάδα 15 – 20 ατόμων τα οποία άρχισαν να τον ξυλοκοπούν. Στη συνέχεια του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο κι εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει πλέον ανθρωποκυνηγητό και ψάχνουν να βρουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών των τριών επιθέσεων.