Συνελήφθη ένας 48χρονος για φωτιά στη Ρόδο – 35 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Στο μεταξύ σε 35 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα
Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για φωτιά που ξέσπασε αυλή σπιτιού στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ο 48χρονος συνελήφθη την Κυριακή 25 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για φωτιά που προκλήθηκε σε αυλή σπιτιού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη Ρόδο.

Στο μεταξύ σε 35 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

