Συνελήφθη μέλος διεθνούς οργάνωσης αρχαιοκάπηλων -Βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες σπίτι του

Με έναν «θησαυρό» στα χέρια του πιάστηκε ένας αλλοδαπός άντρας από την αστυνομία χθες το πρωί, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες, αφού αποδείχτηκε ότι ήταν μέλος ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκάπηλων.

Ο αλλοδαπός φαίνεται να εμπλεκόταν σε διεθνή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαίων αντικειμένων, έργων τέχνης, θρησκευτικών εικόνων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Μεγάλες επιχειρησιακές ενέργειες που περιλαμβάνουν έρευνες σε σπίτια, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία, έχουν γίνει στην Ελλάδα και άλλα έχουν συντονιστεί από κέντρα στη Σόφια και την Eurojust, με μεγάλες επιχειρήσεις να γίνονται στην Βουλγαρία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σε άλλες χώρες.

Η σύλληψή του αλλοδαπού στην Ελλάδα λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών στην εγκληματική οργάνωση.

Σε ταυτόχρονες έρευνες που έγιναν σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, με την παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν σε σπίτι του κατηγορουμένου και κατασχέθηκαν:

474 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),

4 αρχαία νομίσματα,

ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

3 κινητά τηλέφωνα και 4 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),

5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και -8- σκληροί δίσκοι,

ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,

πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος εγγράφων,

2 τραπεζικές κάρτες

όχημα και

το χρηματικό ποσό των -3.200- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Οι διεθνείς επιχειρήσεις

Αυτό λοιπόν πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, με πωλήσεις αντικειμένων εντός αλλά και εκτός Ευρώπης,αφού φαίενται να χρηματοδοτούσε παράνομες ανασκαφές στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες βαλκανικές χώρες και στην Ιταλία.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έφοδο σε κατοικία το 2020 στη Βουλγαρία, όπου οι αρχές βρήκαν περίπου 7. 000 πολιτιστικά αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής και χρηματικής αξίας. Τα ευρήματα ήταν κυρίως ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες με σημαντική ιστορική βαρύτητα.

Κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης που ήταν χθες οι διεθνείς αρχές προχώρησαν σε :

35 συλλήψεις στη Βουλγαρία

συλλήψεις στη Βουλγαρία 131 έρευνες σε σπίτια, οχήματα και θυρίδες (1 στην Αλβανία, 120 στη Βουλγαρία, 3 στη Γαλλία, 3 στη Γερμανία, 4 στην Ελλάδα)

Κατασχέσεις άνω των 3.000 αντικειμένων, ανάμεσά τους χρυσά και ασημένια αρχαία νομίσματα και άλλες αρχαιότητες, με εκτιμώμενη αξία άνω των 100 εκατ. ευρώ, έργα τέχνης, όπλα, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πάνω από 50.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσό.

Η συλλογή που κατασχέθηκε το 2020 περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα, κάποια από τα οποία χρονολογούνται στο 2000 π.Χ., όπως μάσκες, πολεμικό εξοπλισμό, κοσμήματα, αγγεία, ρυτά και κύπελλα από τον θρακικό και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο.