Ελλάδα

Συνελήφθη o γιος του Σωκράτη Μάλαμα στο Μοναστηράκι γιατί έβρισε και έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον νεαρό με έναν φίλο του να κοπανούν τις πόρτες ενός ταξί - Αφού τους απείλησε και τους έβρισε στη συνέχεια χτύπησε τον έναν αστυνομικό
Ο Σωκράτης Μάλαμας
Ο Σωκράτης Μάλαμας / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Σε έξαλλη κατάσταση, συνέλαβαν οι αρχές, τον γιο του τραγουδιστή, Σωκράτη Μάλαμα, μετά από επίθεση που έκανε σε αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Η επίθεση έγινε στην πλατεία του Μοναστηρακίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025) όταν ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης, μαζί με έναν φίλο του, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που τσακώνονταν με οδηγό ταξί. Πληροφορίες του newsit.gr λένε πως ο νεαρός μαζί με τον φίλο του κοπανούσαν τις πόρτες του ταξί.

Κατά τον έλεγχο που προσπάθησαν να τους κάνουν οι αστυνομικοί, ο νεαρός αντιστάθηκε και ξεκίνησε να βρίζει τους αστυνομικούς.

Εξαιτίας της λεκτικής επίθεσης, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βάλουν στο περιπολικό για να γίνει εξακρίβωση στοιχείων αλλά τότε ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα χτύπησε 2 φορές με κουτουλιά έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως όπου και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες.

Ο Γιάννης Μάλαμας
Ο Γιάννης Μάλαμας

Ο αστυνομικός πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και να κάνει εξετάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo