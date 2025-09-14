Συνελήφθη o γιος του Σωκράτη Μάλαμα στο Μοναστηράκι γιατί έβρισε και έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Σε έξαλλη κατάσταση, συνέλαβαν οι αρχές, τον γιο του τραγουδιστή, Σωκράτη Μάλαμα, μετά από επίθεση που έκανε σε αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Η επίθεση έγινε στην πλατεία του Μοναστηρακίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025) όταν ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης, μαζί με έναν φίλο του, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που τσακώνονταν με οδηγό ταξί. Πληροφορίες του newsit.gr λένε πως ο νεαρός μαζί με τον φίλο του κοπανούσαν τις πόρτες του ταξί.

Κατά τον έλεγχο που προσπάθησαν να τους κάνουν οι αστυνομικοί, ο νεαρός αντιστάθηκε και ξεκίνησε να βρίζει τους αστυνομικούς.

Εξαιτίας της λεκτικής επίθεσης, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βάλουν στο περιπολικό για να γίνει εξακρίβωση στοιχείων αλλά τότε ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα χτύπησε 2 φορές με κουτουλιά έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως όπου και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες.

Ο αστυνομικός πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και να κάνει εξετάσεις.