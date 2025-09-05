Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 19χρονος που άρπαξε ανήλικη και προσπάθησε να ταξιδέψει στην Τουρκία

Αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου για αρπαγή ανήλικης, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση.

Ο 19χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να συνοδεύει την 15χρονη, για την οποία η οικογένειά της είχε δηλώσει εξαφάνιση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης τους βρήκαν να επιχειρούν να εκδώσουν εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψουν στην Τουρκία, οπότε και ο άντρας συνελήφθη.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η 15χρονη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ξάνθης.