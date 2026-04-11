Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα – Πάνω από 100.000 αυτοκίνητα εγκατάλειψαν την Αθήνα τη Μεγάλη Παρασκευή

Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα. Όσοι αδειούχοι έμειναν στην Αθήνα την Μεγάλη Παρασκευή, επιβιβάστηκαν σήμερα (11.04.2026) στα αυτοκίνητά τους και ξεκίνησαν το ταξίδι τους για χωριά και γνωστούς πασχαλινούς προορισμούς.

Η εικόνα στα διόδια γύρω από την Αττική είναι μακράν καλύτερη σε σύγκριση με τη Μεγάλη Παρασκευή καθώς δεν καταγράφονται καθυστερήσεις. Όσον αφορά την έξοδο των αδειούχων σε νησιωτικούς προορισμούς, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν πάνω από 5.000 πολίτες ώστε να προλάβουν να ζήσουν την Ανάσταση του Κυρίου αλλά και την Κυριακή του Πάσχα μακριά από την Αθήνα.

Αναλυτικά, από το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 5 δρομολόγια, ενώ εκτιμάται θα αναχωρήσουν 2.366 άτομα.

Στον Αργοσαρωνικό, αναμένονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 αναχωρήσεις επιβατών, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων, τα οποία εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν 1.262 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 7 απόπλοι προς Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και 3 δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 4 δρομολόγια με περίπου 300 αναχωρήσεις επιβατών.

Η σημερινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης της Μεγάλης Παρασκευής, κατά την οποία από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 14.591 αναχωρήσεις επιβατών.

Στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.201 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι με 8.418 αναχωρήσεις επιβατών προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Λαυρίου καταγράφηκαν 9 απόπλοι με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις επιβατών.

Όσον αφορά τους αδειούχους που εγκατέλειψαν την Αττική με αυτοκίνητα, χθες, σύμφωνα με την τροχαία, από τα δύο εθνικά δίκτυα πέρασαν συνολικά 100.130 αυτοκίνητα (57.039 από την Αθηνών- Κορίνθου και 43.091 από την Αθηνών – Λαμίας).

Πέρσι, το ίδιο διάστημα είχαν περάσει 106,675 (61.378 από την Αθηνών-Κορίνθου και 45.927 από την Αθηνών-Λαμίας).