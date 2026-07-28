Σύρος: «Ήμουν σε κατάσταση άμυνας – Νόμιζε ότι έλειπα και χτύπησε το κουδούνι» υποστηρίζει ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας

Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, η οποία κηδεύτηκε σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου.

Πλέον αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με το αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο της διασώστριας που έχει συγκλονίσει τη Σύρο.

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Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επικαλείται βιντεοληπτικό υλικό, από το οποίο απομονώνει συγκεκριμένα καρέ που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δείχνουν ότι το μπουφάν της 40χρονης φέρει χτύπημα από το μαχαίρι τη στιγμή που βγαίνει από το σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αντικρούσει τον ισχυρισμό της πλευράς της άτυχης γυναίκας ότι το μοιραίο χτύπημα σημειώθηκε λίγο πριν η 41χρονη καταρρεύσει στον δρόμο.

Ο 41χρονος κατηγορούμενος επιμένει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

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Στην απολογία του υποστήριξε ότι χτύπησε τη διασώστρια με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το φαγητό του, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έκοβε τυρί.

Το θύμα και ο δράστης στη Σύρο

Όπως είπε, αμέσως μετά την ακολούθησε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, όταν η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, έτρεξε κοντά της και σήκωσε την κουκούλα της για να διαπιστώσει την ταυτότητά της.

Όπως ανέφερε, αρχικά πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του, η Δέσποινα, και δεν την αναγνώρισε αμέσως. Όταν κατάλαβε ότι επρόκειτο για τη 41χρονη διασώστρια, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε.

Περιγράφοντας τα γεγονότα από την αρχή, ο 41χρονος εργολάβος υποστήριξε ότι η γυναίκα κινήθηκε αρχικά με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και στη συνέχεια άρχισε να το κινεί προς το μέρος του, επιχειρώντας, όπως ισχυρίστηκε, να τον τραυματίσει στον λαιμό

Συγκεκριμένα είπε: «Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα. Τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και για αυτό δεν άκουσε συνομιλία.

Τότε χτύπησε το κουδούνι, η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό, τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».