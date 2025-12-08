Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τα μπλόκα των αγροτών φέρνουν ακυρώσεις στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα

Στον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται μείωση επισκεπτών
Μύλος των Ξωτικών
Μύλος των Ξωτικών / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/ EUROKINISSI

Σύσσωμος σχεδόν ο αγροτικός κόσμος έχει κατέβει στους δρόμους και διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των πληρωμών του, ως συνέπεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους και στα μπλόκα με τους δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς όπως τα Τρίκαλα να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βόλου, thenewspaper.gr, πολλοί είναι αυτοί που ακυρώνουν κρατήσεις για το διάσημο Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Οι αγρότες της περιοχής δεν έχουν κλείσει το δρόμο για το Μεγαλοχώρι, αλλά έστησαν το μπλόκο τους στον Ε65. 

Στον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται μείωση επισκεπτών. Κατά το ίδιο δημοσίευμα για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί περίπου 60 λεωφορεία, που θα έφερναν χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Καλαμπάκα, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα σημαντικό μέρος των επισκεπτών επιλέγει τελικά τον Βόλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
92
86
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με τρακτέρ οι αγρότες έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα - «Ζήτησα να φύγει η κλούβα των ΜΑΤ» λέει ο υπουργός
Οι αγρότες ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ στο σημείο, ενισχύοντας την κινητοποίηση
Καρδίτσα: Με τρακτέρ οι αγρότες έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα – Ένταση με τους αστυνομικούς
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
16
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξε από σήμερα η βασική γραμμή – Το ωράριο για την εορταστική περίοδο
Η λειτουργία θα πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, ενώ οι δοκιμές του συστήματος θα συνεχιστούν παράλληλα με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Το Μετρό Θεσσαλονίκης
Newsit logo
Newsit logo