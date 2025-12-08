Τα μπλόκα των αγροτών φέρνουν ακυρώσεις στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα

Σύσσωμος σχεδόν ο αγροτικός κόσμος έχει κατέβει στους δρόμους και διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των πληρωμών του, ως συνέπεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους και στα μπλόκα με τους δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς όπως τα Τρίκαλα να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βόλου, thenewspaper.gr, πολλοί είναι αυτοί που ακυρώνουν κρατήσεις για το διάσημο Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Οι αγρότες της περιοχής δεν έχουν κλείσει το δρόμο για το Μεγαλοχώρι, αλλά έστησαν το μπλόκο τους στον Ε65.

Στον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται μείωση επισκεπτών. Κατά το ίδιο δημοσίευμα για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί περίπου 60 λεωφορεία, που θα έφερναν χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Καλαμπάκα, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα σημαντικό μέρος των επισκεπτών επιλέγει τελικά τον Βόλο.