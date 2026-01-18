Ελλάδα

Ταΰγετος: Αγνοούνται 8 ορειβάτες – Είναι εγκλωβισμένοι σε χαράδρα, οι 4 είναι τραυματίες

Το ελικόπτερο που βρίσκεται στο σημείο δεν κατάφερε να τους προσεγγίσει λόγω αέρα και η διάσωση συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις
Όχημα της Πυροσβεστικής σε χιονισμένη πλαγιά
Όχημα της Πυροσβεστικής σε χιονισμένη πλαγιά / Eurokinissi φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός έχει σημάνει στον Ταΰγετο καθώς οκτώ ορειβάτες αγνοούνται από το πρωί της Κυριακής (18.1.26).

Ανάμεσα στους ορειβάτες που αγνοούνται στον Ταΰγετο είναι και μία γυναίκα, με τις Αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα κοντά στην κορυφή Προφήτης Ηλίας, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί ήδη τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς οι ορειβάτες έχουν δηλώσει ότι τέσσερα από τους οκτώ είναι ελαφρά τραυματίες με τη γυναίκα να φέρεται να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ( ομάδας) έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής.

Το ελικόπτερο που βρίσκεται στο σημείο δεν κατάφερε να τους προσεγγίσει λόγω αέρα και η διάσωση συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις

 

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου 15 λεπτά πριν από τις 13:00 το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, την 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα Ίκαρος (drone) Πελοποννήσου, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα ελικόπτερο.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο.

«Υπάρχει επικοινωνία των ορειβατών με τους πυροσβέστες», δήλωσε στο ΕΡΤnews o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.

