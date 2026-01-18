Ελλάδα

Ταΰγετος: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 οι τραυματίες, οι δυο μεταφέρονται με φορείο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και προσέγγισαν τους 8 ορειβάτες και τους μεταφέρουν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης κάτω από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επικίνδυνη επιχείρηση απεγκλωβισμού για τους 8 ορειβάτες που παγιδεύτηκαν σήμερα (18/01/2026) σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και προσέγγισαν τους 8 ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο και τους μεταφέρουν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με φορείο από τις δυνάμεις προς το ορειβατικό καταφύγιο.

Οι συνθήκες του απεγκλωβισμού των ορειβατών που παγιδεύτηκαν στην χαράδρα στον Ταΰγετο είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται ενώ έχει πέσει το φως, με με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο, όπως φαίνεται στο βίντεο και στις φωτογραφίες της ertnews.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι για την ομάδα των οκτώ ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ο οποίος τους ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη έχουν τραυματιστεί.

Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ και την 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου,

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όμως κάποιος γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Οι διασώστες κατεβάζουν τους ορειβάτες με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς, ενώ δυο από αυτούς δεν μπορούν να περπατήσουν με αποτέλεσμα να μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.

