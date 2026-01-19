Ελλάδα

Ταΰγετος: «Η πλαγιά ήταν παγωμένη και τα παιδιά γλίστρησαν και χτύπησαν» λέει ο αρχηγός της αποστολής για τους 8 ορειβάτες

«Τραυματίστηκαν κυρίως από τα καρφιά των παπουτσιών τους που είναι ειδικά για ορειβασία. Και γι’ αυτό έχουν όλοι προβλήματα με κακώσεις στον αστράγαλο», λέει στο newsit.gr ο Γιώργος Βουτυρόπουλος
Διάσωση ορειβατών στον Ταϋγετο
Διασώστες βάζουν στο φορείο τον έναν από τους τραυματίες ορειβάτες
Κλαούντιο Σούμπασι

Τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι οκτώ ορειβάτες που παγιδεύτηκαν για ώρες στον Ταΰγετο χθες Κυριακή (18.1.26) μέχρι να απεγκλωβιστούν από πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, περιγράφει στο newsit.gr, ο αρχηγός της εκπαιδευτικής αποστολής, Γιώργος Βουτυρόπουλος.

Ο έμπειρος ορειβάτης και αρχηγός της αποστολής του Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής (ΕΠΟΣ) που την αποτελούσαν τρεις υποομάδες από οκτώ ορειβάτες τονίζει πως η παγωμένη πλαγιά του Ταΰγετου ήταν η αιτία οι οκτώ συνάδελφοί του να γλιστρήσουν και να πέσουν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις εξ αυτών.

«Ανεβαίναμε στην κορυφή και στην κατάβαση είχαμε χωριστεί σε τρεις υποομάδες και στην κατάβαση κάποιος από την μία υποομάδα γλίστρησε με αποτέλεσμα να παρασύρει και τους υπόλοιπους σε ένα σημείο δύσκολο που ήταν παγωμένο. Ξεκίνησαν να γλιστράνε σε μια πλαγιά όχι όμως με μεγάλη κλίση ευτυχώς και κατέληξαν σε μια λακκούβα όχι σε χαράδρα που ακούστηκε. Εκεί η πλαγιά επειδή ήταν αρκετά παγωμένη γλίστρησαν τα παιδιά με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησαν. Κυρίως από τα καρφιά που φορούσαν στα πόδια τα παπούτσια δηλαδή που είναι για ορειβασία. Και γι’ αυτό έχουν όλοι προβλήματα με κακώσεις στον αστράγαλο», αναφέρει ο Γιώργος Βουτυρόπουλος, ορειβάτης από το 1993.

Διάσωση 8 ορειβατών στον Ταϋγετο
Ο ορειβάτης Γιώργος Βουτυρόπουλος

«Ευτυχώς μόνο αυτό, μπόρεσαν και στάθηκαν στα πόδια τους. Με την βοήθεια της υπόλοιπης ομάδας τους κατεβάσαμε πιο κάτω, το δύσκολο κομμάτι δηλαδή της διαδρομής και εκεί κάπου συναντήσαμε τα συνεργεία διάσωσης που βοήθησαν για τα τελευταία μέτρα. Ήταν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνουμε συχνά», υπογραμμίζει.

«Περίπου στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι εμείς ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε από την κορυφή. Και στις 20:00 περίπου ήμασταν μέσα στα ασθενοφόρα. Αργήσαμε πολύ γιατί περίμενα με το ελικόπτερο να μας βοηθήσει. Αλλά δεν μπορούσε άνθρωπος να μας προσεγγίσει γιατί υπήρχε πάρα πολύ αέρας. Προσπάθησε 3- 4 φορές αλλά φύσαγε πολύ», επισημαίνει.

«Όλα τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και σήμερα αναμένουμε να βγουν. Περιμένουμε τους γιατρούς να μας πουν τι θα γίνει κι εμείς περιμένουμε όλοι εδώ μαζί τους», καταλήγει.

