Ταυτοποιήθηκε ο 24χρονος οδηγός μηχανής που πέρναγε κόκκινα φανάρια και «ανέβαζε» βίντεο στα social media

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ταυτοποίησαν 24χρονο οδηγό μηχανής. Ο συγκεκριμένος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας και να μη συμμορφώνεται σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τη σύλληψη.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και ο 24χρονος συνεπιβάτης της μηχανής μεγάλου κυβισμού, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προέτρεπε τον οδηγό να αναπτύξει ταχύτητα.

Σε βάρος των δύο 24χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2025, ο 24χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη τον άλλον 24χρονο, στο κέντρο της Αθήνας, και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο συνεπιβάτης ο οποίος βιντεοσκοπούσε την παραβατική συμπεριφορά του οδηγού, ακούγεται στα βίντεο να τον προτρέπει να επιταχύνει, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε ιστοσελίδες αγγελιών. Οι κατηγορούμενοι ήθελαν έτσι να εξαφανίσουν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Τέλος από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 24χρονος δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης ενώ διατηρούσε προφίλ σε social media όπου αναρτούσε συστηματικά βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο, στα οποία εμφανιζόταν να οδηγεί επικίνδυνα και κατά παράβαση του ΚΟΚ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.