Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του

Παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του Ντένις, θύματος στα Τέμπη και γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι, δόθηκε την Παρασκευή (26.09.2025) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Έτσι, αναμένεται να λήξει μετά από 12 μέρες η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητούσε να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένις, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα στα Τέμπη.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται».

«Πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους» πρόσθετε.

Η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Υπενθυμίζεται πως το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, υπέβαλε την Τετάρτη ο Παύλος Ασλανίδης, ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας.