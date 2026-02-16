Ελλάδα

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Οι συγγενείς εδώ και αρκετούς μήνες είχαν ζητήσει εκταφή για να ληφθούν δείγματα από τις σορούς για να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια σε χώρες του εξωτερικού
Τέμπη
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ /EUROKINISSI)

Εισαγγελική εντολή για την εκταφή 9 σορών, θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί για την εκταφή 9 σορών, θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται πως οι συγγενείς εδώ και αρκετούς μήνες είχαν ζητήσει εκταφή για να ληφθούν δείγματα από τις σορούς για να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια σε χώρες του εξωτερικού ώστε να εξεταστεί αν οι σοροί είχαν ίχνη ξυλολίου και βενζολίου.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», με συνοπτικές διαδικασίες, δίνεται μια ξαφνική απόφαση να γίνει εκταφή, για να ληφθεί όμως μόνο δείγμα DNA για την ταυτοποίηση και δείγματα που θα εξεταστούν μόνο για χρήση ουσιών.

Κάτι που σημαίνει πως τελικά οι συγγενείς δεν θα πάρουν αυτό που ζητούσαν εξαρχής.

