Τέμπη: Κατατέθηκε η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων στην πρόεδρο Εφετών και απεστάλη στους διαδίκους

Από τις 8:05 το πρωί η πρόταση άρχισε να αποστέλλεται στους διαδίκους, αφού προηγουμένως είχε κατατεθεί επισήμως στην πρόεδρο Εφετών
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη / EUROKINISSI / Φωτογραφία του Λεωνίδα Τζέκα

Την πρότασή του επί του κατηγορητηρίου κατέθεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας στην πρόεδρο Εφετών και στη συνέχεια την απέστειλε στους διαδίκους της υπόθεσης σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη

Η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών για το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία αριθμεί 996 σελίδες, στηρίζεται στη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας που περιλαμβάνει περισσότερες από 60.000 σελίδες. Ο εισαγγελικός λειτουργός παρέλαβε τη δικογραφία στις 8 Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες προχώρησε στη σύνταξη της πρότασής του.

Σύμφωνα με τη δικονομική διαδικασία, οι διάδικοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους προθεσμία περίπου δέκα ημερών για να ασκήσουν ένδικα μέσα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της υπόθεσης Τεμπών στην τελική ευθεία, με τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία να αναμένουν με αγωνία την έναρξη της δίκης που θα αποδώσει ευθύνες για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

