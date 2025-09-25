Ελλάδα

Τέμπη: Πιθανόν την Παρασκευή η απάντηση στο αίτημα Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του και τον έλεγχο DNA

Νέα αιτήματα εκταφής για τα θύματα των Τεμπών - Την Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η απόφαση για τις τοξικολογικές έρευνες που θα δείξουν την αιτία θανάτου του Ντένις Ρούτσι
Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, στην τραγωδία στα Τέμπη
Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, στην τραγωδία στα Τέμπη / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Την 11η ημέρα απεργίας πείνας, με μια αχτίδα ελπίδας για την ικανοποίηση του αιτήματος του, διανύει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Εμφανώς καταβεβλημένος, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που χάθηκε στη μοιραία αμαξοστοιχία στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023, μαζί με άλλες 56 ψυχές.

Στο πλευρό του βρίσκοντια και άλλοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών καθώς και ο Γιώργος Καμπαϊλης, που έχασε το 19χρονο γιο του, σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτίμησε ότι οι εισαγγελικές αρχές θα κινηθούν άμεσα για την ταυτοποίηση της σορού, εφόσον θεωρήσουν πως υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα.

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, πιθανόν και αύριο η Εισαγγελία Πρωτοδικών να εκδώσει απόφαση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι για τον έλεγχο DNA.

Ενώ, την Δευτέρα – σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ- αναμένεται η απόφαση για τις τοξικολογικές έρευνες που θα δείξουν την αιτία θανάτου.

Νέο αίτημα εκταφής από τον Παύλο Ασλανίδη

Παράλληλα, νέο αίτημα εκταφής κατέθεσε και ο Παύλος Ασλανίδης. «Έχω κάνει τρία αιτήματα, τα δύο κιόλας το Νοέμβριο του ’24, έχει αρνηθεί την εκταφή.

Παίρνει εντολές από το Μαξίμου, δεν θέλουν με τίποτα, είναι το μυστικό των νεκρών των Τεμπών αυτό και δεν θέλουν με τίποτα να γίνουν εκταφές», είπε.

Παράλληλα, μαίνεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέρον οι κινήσεις της δικαιοσύνης απέναντι στο αίτημα των γονιών.

Η απάντηση της Καρυστιανού στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Την ίδια ώρα η Μαρία Καρυστιανού έδωσε την δική της απάντηση στον Άρειο Πάγο.

«Ουσιαστικά (η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου) είπε ότι η ανάκριση έγινε πάρα πολύ καλά, πολύ σωστά, έκλεισε όχι άρον άρον, κανονικά και ότι τα αιτήματα έχουν ξαναγίνει, απορρίφθησαν, οπότε και καινούριο αίτημα πάλι θα απορριφθεί. Δεν κατάλαβα. Πώς προδικάζει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου τι απόφαση θα βγάλει η πρόεδρος εφετών Λαρίσης;».

«Να απευθυνθώ σε όλους τους υπολοίπους εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση, αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα το Μάτι, την Μανδρα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις, από μερίδα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Όλοι αυτοί πέριξ των συγγενών δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», είχε πει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου.

