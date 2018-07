Τερέζα Μέι: “Η Μεγάλη Βρετανία στο πλευρό της Ελλάδας”

Σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τερέζα Μέι επισημαίνει πως η απώλεια ανθρώπινων ζωών και η καταστροφή στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι τραγική. Η βρετανίδα πρωθυπουργός δηλώνει την ετοιμότητα της χώρας της να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη μπορεί.

“Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται δίπλα στον λαό της Ελλάδας, καθώς αναρρώνει από αυτά τα τρομερά γεγονότα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη μπορούμε” έγραψε στο Twitter η Τερέζα Μέι.

“The loss of life and destruction in the recent wildfires in Attica and across Greece is tragic. The UK stands alongside the people of Greece as they recover from these terrible events. We are ready to provide any support we can.” – PM @Theresa_May

