Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη F-16 και ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Προκλητική κίνηση από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία μια ημέρα πριν την εορτή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από αεροσκάφη τύπου F-16 και ATR-72.

Ειδικότερα, ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης και συνεργασίας τύπου ATR-72 προχώρησαν σήμερα (20.11.2025) σε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε τις προκλητικές τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά τη διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).