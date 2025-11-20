Ελλάδα

Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη F-16 και ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις
Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16
Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 / REUTERS /Osman Orsal / File Photo

Προκλητική κίνηση από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία μια ημέρα πριν την εορτή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από αεροσκάφη τύπου F-16 και ATR-72.

Ειδικότερα, ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης και συνεργασίας τύπου ATR-72 προχώρησαν σήμερα (20.11.2025) σε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε τις προκλητικές τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά τη διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
78
77
75
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την εκτέλεσή του Γιάννη Λάλα στην Αράχωρα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες  
«Τα  όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες»
Κατηγορούμενοι
Καιρός αύριο: Έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο – Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo