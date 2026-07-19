«Θα σε σκοτώσουμε αν δεν πληρώσεις»: Η νέα τηλεφωνική τρομοκρατία που στοχεύει ηλικιωμένους – Πώς στήνουν την παγίδα οι απατεώνες

Μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή τηλεφωνικής απάτης, που βασίζεται στον φόβο και την ψυχολογική πίεση, συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές.

Οι δράστες στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, τους οποίους προσπαθούν να οδηγήσουν σε κατάσταση πανικού ώστε να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα ή προσωπικές πληροφορίες.

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Σε αντίθεση με παλαιότερες απάτες, όπου οι επιτήδειοι εμφανίζονταν ως συγγενείς που χρειάζονταν επειγόντως χρήματα, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί την απειλή και τον τρόμο ως βασικό εργαλείο.

Το «σενάριο» της απάτης: πρώτα ο φόβος, μετά η παγίδα

Οι δράστες συνήθως πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις σε τυχαία ή στοχευμένα νοικοκυριά. Με επιθετικό τόνο ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν το θύμα, ότι παρακολουθούν την κατοικία ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Οι απειλές μπορεί να είναι ακραίες:

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«Ξέρουμε πού μένεις»,

«θα σου κάνουμε κακό»,

«αν δεν συνεργαστείς, θα το μετανιώσεις».

Στόχος δεν είναι απαραίτητα να πραγματοποιήσουν την απειλή, αλλά να προκαλέσουν τέτοιο φόβο ώστε το θύμα να χάσει την ψυχραιμία του και να ακολουθήσει τις οδηγίες τους.

Η πίεση είναι συνήθως ασφυκτική: ζητούν άμεση απάντηση, απαιτούν μυστικότητα και προσπαθούν να εμποδίσουν το θύμα να επικοινωνήσει με συγγενείς ή τις αρχές.

Ο «αστυνομικός» που εμφανίζεται ως προστάτης

Σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθεί δεύτερη κλήση από διαφορετικό άτομο, το οποίο παρουσιάζεται ως αστυνομικός, αξιωματικός ή εκπρόσωπος αρχής.

Ο δήθεν αστυνομικός ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την απειλή και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την προστασία του πολίτη. Στη συνέχεια ζητά «συνεργασία» και προτείνει να παραδοθούν χρήματα ή τιμαλφή ώστε –όπως υποστηρίζει– να ασφαλιστούν ή να καταγραφούν.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μέλος της ίδιας εγκληματικής ομάδας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, ο λεγόμενος «εισπράκτορας», ο οποίος πηγαίνει στην κατοικία του θύματος για να παραλάβει τα χρήματα ή τα αντικείμενα αξίας.

Η ψυχολογική πίεση είναι το βασικό τους όπλο

Οι απατεώνες δεν βασίζονται μόνο στο ψέμα, αλλά κυρίως στη δημιουργία μιας κατάστασης φόβου και σύγχυσης.

Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές:

μιλούν με έντονο και αυστηρό ύφος,

δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος,

ζητούν από το θύμα να μην ενημερώσει κανέναν,

παρουσιάζουν την «υπηρεσία προστασίας» ως κάτι επείγον,

εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη που προκαλεί η αναφορά σε αστυνομία ή κρατικές υπηρεσίες.

Η απομόνωση του θύματος από το οικογενειακό του περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθόδου. Ένα απλό τηλεφώνημα σε συγγενή θα μπορούσε συχνά να αποκαλύψει την απάτη, γι’ αυτό οι δράστες προσπαθούν να το αποτρέψουν.

Γιατί τα θύματα είναι συχνά ηλικιωμένοι

Οι ηλικιωμένοι βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο τέτοιων κυκλωμάτων, καθώς μπορεί να ζουν μόνοι, να έχουν αποταμιεύσεις στο σπίτι ή να εμπιστεύονται περισσότερο κάποιον που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος αρχής.

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται επίσης την επιθυμία κάθε ανθρώπου να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Ο φόβος για τη ζωή ή την ασφάλεια γίνεται το σημείο στο οποίο «πατά» η απάτη.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι:

Κανένας αστυνομικός ή δημόσιος λειτουργός δεν ζητά χρήματα για προστασία .

. Δεν πρέπει να δίνονται ποτέ τραπεζικά στοιχεία, κωδικοί ή πληροφορίες για οικονομίες.

Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, ο πολίτης πρέπει να κλείσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει ο ίδιος με συγγενικό πρόσωπο ή την Αστυνομία.

Δεν πρέπει να ανοίγει η πόρτα σε άγνωστα άτομα που εμφανίζονται απροειδοποίητα για «παραλαβή χρημάτων».

Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ο φόβος είναι το εργαλείο των δραστών. Η ψυχραιμία, η επιβεβαίωση της πληροφορίας και η άμεση ενημέρωση άλλων ανθρώπων μπορούν να αποτρέψουν μια οικονομική και ψυχολογική καταστροφή.