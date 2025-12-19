Συμβαίνει τώρα:
Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Μηχανή «καρφώθηκε» με ταχύτητα πάνω σε αυτοκίνητα – Ένας νεκρός και μία τραυματίας

Ο 65χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
τροχαίο
Το ένα από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο / φωτό creta24

Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (19/12/2025) σε περιοχή του Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανής και δύο αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το creta24, ο 65χρονος που επέβαινε στη μηχανή που ενεπλάκη στο τροχαίο στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο έχοντας υποστεί ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε επίσης μια γυναίκα, επιβάτιδα του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, ενώ ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το patris.gr οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο την 30χρονη γυναίκα από τη Φινλανδία, η οποία ήταν συνοδηγός στο δεύτερο όχημα με την κατάσταση της υγείας της να είναι καλή.

μηχανή
Η μηχανή του 65χρονου / φωτό creta24
τροχαίο
Τα δυο αυτοκίνητα / Φωτό creta24

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία η οποία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

