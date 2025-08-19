Ελλάδα

Θάσος: 30χρονος ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες όμως δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
Τραγωδία σημειώθηκε στην Θάσο με έναν 30χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σε παραλία του νησιού.

Ο 30χρονος Ρουμάνος, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας 18.8.25 από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

