Θεανώ Φωτίου: Αύριο Τετάρτη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη

Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου για τον αγαπημένο της γιο που έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 48 ετών
O Βασίλης Ρίζος
O Βασίλης Ρίζος

Η Θεανώ Φωτίου ζει ίσως τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της καθώς έφυγε από τη ζωή ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 48 ετών ο μονάκριβος γιος της, Βασίλης Ρίζος. 

Η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου προχώρησε σήμερα σε μια ανάρτηση για να ενημερώσει για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον γιο της. 

Αναφέρει: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η  πολιτική κηδεία θα γίνει  αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

iban: GR9201401420142002001000086.

Ο Βασίλης Ρίζος ήταν αρχιτέκτονας μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ είχε πραγματοποιήσει σπουδές και στο Λονδίνο. Το διάστημα 2018–2019 διετέλεσε μέλος του οργανισμού «Ανάπλαση Αθήνας», συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στο έργο ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παράλληλα, είχε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας. Ήταν πατέρας ενός παιδιού και είχε διακριθεί για την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα.

