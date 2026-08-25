Χρήστος Μαρκίδης: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 72 ετών ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου, μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια.

Ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του ενώ τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φαίνεται να ενισχύουν την εκδοχή της αυτοχειρίας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Ο Χρήστος Μαρκίδης είναι Έλληνας ζωγράφος και ποιητής. Γεννήθηκε στη Δράμα το 1954. Σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1974–1979). Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι. Την περίοδο 1985–1988 ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρουσίασε τη δουλειά του σε δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις: Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα 1984, 1987, 1990, Γκαλερί Ζαλοκώστα 7, Αθήνα 1987, Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Αθήνα 1992, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών 1995, 2001, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα 1995, Ζ. Αθανασιάδου Art Gallery, Θεσσαλονίκη 1996, Πολύεδρο, Πάτρα 1997, Γκαλερί Titanium, Αθήνα 1997, Αίθουσα Τέχνης Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, Thanassis Frissiras Gallery, Αθήνα 2007, Gallery 7, Αθήνα 2022, Art Project Space (Αναδρομή), Αθήνα 2025. Συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην θεματολογία του κυριαρχούν από νωρίς οι προσωπογραφίες, η ανθρώπινη μορφή σε διάφορες παραλλαγές και οι νεκρές φύσεις, θέματα στα οποία επανέρχεται συχνά κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της φιγούρας με το χώρο και στην εκφραστική φόρτιση των προσώπων.

Η συχνή χρήση των σκούρων τόνων και η όλη επεξεργασία των χρωμάτων τονίζουν τον συμβολικό ή μεταφυσικό ρόλο του φωτός, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα, με ευδιάκριτες αναφορές σε μορφές της καλλιτεχνικής παράδοσης.

Από το 1992, κείμενα και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Παράλληλα έχουν κυκλοφορήσει τα ποιητικά του βιβλία Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα, Διάττων 1999, Έως, Διάττων 2001, Άτια στο σκοτεινό νερό, Εκδόσεις του Φοίνικα 2003 (εκτός εμπορίου), Αμώεν, Εριφύλη 2004, Κιννάβαρι, Άγρα 2009, Δράκων κατήλθες[4], Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ 2013, Έρεβος ή το άλλο φως, Εκδόσεις του Φοίνικα 2020, Ποιήματα 1999-2020, Αρμός 2023, και τα δοκιμιακά του πεζογραφήματα Επτά κείμενα περί Τέχνης, Εκδόσεις του Φοίνικα 2002, Κατάματα, Γαβριηλίδης 2005, 2014, Αρμός 2022. Τον Σεπτέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων το CD Γενέθλια Ζέμπρα (Ποίηση-απαγγελία: Χρήστος Μαρκίδης / Μουσική-επεξεργασία ήχου: Γιάννης Μουρτζόπουλος).

Το 2025 κυκλοφόρησε το λεύκωμα «Χρήστος Μαρκίδης, Ζωγραφική-Σχέδια» από τις εκδόσεις Αρμός.