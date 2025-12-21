Θεσσαλονίκη: Άη Βασίληδες ανέβηκαν σε σανίδες και γέμισαν τον Θερμαϊκό Κόλπο για το «5ο Santa SUP»

Δεκάδες Άη Βασίληδες πάνω σε σανίδες SUP γέμισαν τον Θερμαϊκό Κόλπο της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο 5ο Santa SUP και προσέφεραν ένα διασκεδαστικό θέαμα στους περαστικούς.

Οι συμμετέχοντες πήραν τις σανίδες τους, φόρεσαν τις γιορτινές στολές του Άη Βασίλη και με καλή διάθεση, μπήκαν στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη βόλτα, με σανίδες SUP, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που μέλη της διοργανώτριας ομάδας «Thess SUP» ντύνονται Άη Βασίληδες και κωπηλατούν όρθιοι πάνω σε σανίδες SUP.

Η εντυπωσιακή αυτή διαδρομή τράβηξε τα βλέμματα περαστικών και επισκεπτών της πόλης, που βρίσκονταν κατά μήκος της λεωφόρου Νίκης, με τους περισσότερους να χειροκροτούν και να φωτογραφίζουν τους 50 supers, οι οποίοι φέτος έσπασαν το ρεκόρ συμμετοχής, σύμφωνα με το rthess.gr.

Το 5ο Santa SUP πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κανόε – Καγιάκ.

Μέρος των εσόδων της ετήσιας χριστουγεννιάτικης διοργάνωσης διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Παιδο-ογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου