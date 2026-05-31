Λασίθι: 11χρονος έπεσε από ύψος έξι μέτρων – Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ εκτός κινδύνου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (31.05.2026) στο Λασίθι στην Κρήτη, όπου ένα 11χρονο παιδί έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση προκάλεσε ο τραυματισμός του 11χρονου παιδιού μετά την πτώση του από ύψος 6 περίπου μέτρων, σε περιοχή στο νομό Λασιθίου, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάστασή του από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία μεταφορά του 11χρονου και στην άμεση ενεργοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αν και το συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου (Ακτινολογικό) δεν βρισκόταν σε εφημερία, πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη αξονική τομογραφία για τη διερεύνηση των τραυμάτων του.

Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει νοσηλευόμενο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ωστόσο η εξέλιξή του κρίνεται μέχρι στιγμής ενθαρρυντική, καθώς το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.