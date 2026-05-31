Τροχαίο στην Πάτρα με οδηγό που έκανε προσπεράσεις, τράκαρε αυτοκίνητο τραυματίζοντας δύο γυναίκες και εξαφανίστηκε

Το τμήμα Τροχαίας Πάτρας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Οδηγός κίνδυνος – θάνατος στην Πάτρα το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026). Έκανε προσπεράσεις τρέχοντας με υψηλή ταχύτητα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τραυματίζοντας δύο γυναίκες και μετά από όλα αυτά πάτησε κι άλλο γκάζι και έσπευσε να εξαφανιστεί.

Δύο γυναίκες που επέστρεφαν από μπάνιο και κινούνταν με το αυτοκίνητό τους με κατεύθυνση το κέντρο της Πάτρας, έζησαν στιγμές τρόμου εξαιτίας του συγκεκριμένου οδηγού.

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, κάποια στιγμή επί της οδού Νοταρά 50, άναψαν αριστερό φλας για να στρίψουν. Μόνο που εκείνη την στιγμή πίσω τους ερχόταν ένα μπλε όχημα, το οποίο προσπερνούσε έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και έχοντας μπει… στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το ΙΧ χτύπησε το αυτοκίνητο των δύο γυναικών και ο οδηγός του δεν σταμάτησε καν. Προσπέρασε και έφυγε με μεγάλη ταχύτητα.

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Το τμήμα Τροχαίας Πάτρας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο.

