Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο – Του έκλεισε το χέρι η πόρτα

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες (30.04.2026) σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όταν ένα 5χρονο παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι.

Ο ακρωτηριασμός του μαθητή στο νηπιαγωγείο του Ευόσμου της Θεσσαλονίκης έγινε στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 11:30, στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, η σιδερένια πόρτα έκλεισε το χέρι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτυχο παιδί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο έκαναν προσπάθεια συγκόλλησης και περιμένουν να δουν πως θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

Ελλάδα
