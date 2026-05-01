Πρωτομαγιά 2026: Ακινητοποιημένα μετρό, τραμ και πλοία, στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ – Τι ώρα ξεκινάνε οι συγκεντρώσεις

Με περιορισμούς δρομολογίων και προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα (1/5/2026) σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της απεργίας για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Εξαιτίας της απεργίας μετρό και τραμ δεν θα λειτουργήσουν, ενώ τα λεωφορεία και τα τραμ θα λειτουργήσουν με περιορισμούς. Στο κέντρο της Αθήνας η απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης. Η ΠΝΟ επίσης αποφάσισε 24ωρη πανελλαδική απεργία με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Στην Αθήνα και τον Πειραιά οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ, δεν θα λειτουργήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Ακινητοποιημένο θα είναι όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους προς τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

Επισημαίνεται πως για τις ώρες λειτουργίας των λεωφορείων και τρόλεϊ θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής .

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ, την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ καθώς και από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185.

Θεσσαλονίκη

Με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) αύριο Παρασκευή, 1η Μαΐου, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ θα συμμετάσχει με 24ωρη απεργία στις καθιερωμένες κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.

Κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται για επτά ώρες τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Thema». Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 έως τις 16:00 αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία του μετρό, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.

Πλοία

«24ωρη Πανελλαδική απεργία αποφάσισε η ΠΝΟ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την 1η Μαΐου 2026 αποτίοντας φόρο τιμής στην ημερομηνία-ορόσημο στους αγώνες των εργαζομένων, όπως έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση διεθνώς o Μάιος του 1886 με τους μεγαλειώδεις αγώνες των απεργών στο Σικάγο και το κυρίαρχο αίτημα «8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες μόρφωση», αναφέρει η ΠΝΟ.

Απεργιακές συγκεντρώσεις

Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης. Το ραντεβού έχει δοθεί στο άγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, από όπου θα ξεκινήσει πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Σε σημεία που έχουν συνδεθεί με ιστορικές πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις θα γίνουν οι προσυγκεντρώσεις ομοσπονδιών, εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων της Αθήνας για την απεργιακή συγκέντρωση την 1η Μάη στις 9.30 π.μ. στα συγκεκριμένα σημεία:

Στύλοι Ολυμπίου Διός: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους τροφίμων – ποτών, φαρμάκου, μεταποίησης και σωματεία συνταξιούχων και μαζικοί φορείς ανατολικών και νότιων Συνοικιών.

Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη – μνημείο Σταύρου Καλλέργη : προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους μετάλλου, ενέργειας, υγείας – πρόνοιας, ΟΒΣΑ και μαζικοί φορείς δυτικής Αθήνας και βορειοδυτικής Αττικής.

: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους μετάλλου, ενέργειας, υγείας – πρόνοιας, ΟΒΣΑ και μαζικοί φορείς δυτικής Αθήνας και βορειοδυτικής Αττικής. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά): προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους τηλεπικοινωνιών – πληροφορικής, ΟΤΑ, επισιτισμού – τουρισμού, ταχυμεταφορών, μεταφορών, χρηματοοικονομικού, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης, μαζικοί φορείς βόρειας και βορειοδυτικής Αθήνας.

Μπουμπουλίνας 20 – υπουργείο Πολιτισμού: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους κατασκευών, ιδιωτικών υπαλλήλων, εμποροϋπαλλήλων, Α' Αθήνας, δικαιοσύνης.

– προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους κατασκευών, ιδιωτικών υπαλλήλων, εμποροϋπαλλήλων, Α’ Αθήνας, δικαιοσύνης. Προπύλαια : προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων εργαζομένων στα ΑΕΙ, εκπαιδευτικών, φοιτητικών συλλόγων και ΟΓΕ.

Θέατρο «Ολύμπια» – Ακαδημίας 59: προσυγκέντρωση καλλιτεχνικών σωματείων.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα σωματεία έχουν ορίσει προσυγκεντρώσεις στις 9.45 π.μ., στα συγκεκριμένα σημεία:

Συμβολή Τσιμισκή – Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του εμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού και των υπηρεσιών, σύλλογοι αυταπασχολούμενων.

Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

Σωματεία στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ. Πλατεία Αγίας Σοφίας : Σωματεία στους κλάδους της υγείας, των εκπαιδευτικών, του δημοσίου, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων.

Συμβολή Εγνατίας με Αντιγονιδών: Σωματεία των κατασκευών, μεταφορών, ενέργειας και μεταποίησης.

Οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αθήνα, στις 10.30 π.μ., στο Σύνταγμα.

Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Πειραιάς, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Αγρίνιο, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Άγιος Νικόλαος, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Αίγιο, στις 10.30 π.μ., στην Τρίγωνη Πλατεία.

Αλιβέρι, στις 10.30 π.μ., στον πεζόδρομο.

Αλεξανδρούπολη, στις 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο.

Αμαλιάδα, στις 9 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Άμφισσα, στις 9.30 π.μ., στην πλατεία Λαού.

Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

Άρτα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Αταλάντη, στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Βαλαώρα, στις 10:30 π.μ στην πλατεία Βαλαώρας.

Βέροια, 11.30 π.μ., πλατεία Ωρολογίου.

Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου.

Γιάννενα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Γιαννιτσά, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ.

Γρεβενά, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Δράμα, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία.

Έδεσσα, στις 10.30 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες.

Ελασσόνα, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία (ταχυδρομείο).

Ελευσίνα, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ηρώων.

Ζάκυνθος, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Αγίου Μάρκου.

Ηγουμενίτσα, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Ηράκλειο, στις 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.

Θάσος, στις 11 π.μ., στην παραλία στα Λιμενάρια.

Θήβα, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Ιεράπετρα, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Ιθάκη, στις 10 π.μ. στο Βαθύ στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Ικαρία, στις 12μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου.

Ιστιαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία.

Καβάλα, στις 10.30 π.μ., στον Δημοτικό Κήπο.

Καλαμάτα στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία.

Καρδίτσα, στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Καρπενήσι, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Καρπενησίου.

Καστοριά, στις 10.30 π.μ., στην Αντιπεριφέρεια.

Κατερίνη, στις 10.30 π.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

Κέρκυρα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Κιάτο, στις 10 π.μ., στο μνημείο Ηρώων, στο λιμάνι.

Κιλκίς, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ειρήνης.

Κοζάνη, στις 10.30 π.μ., στον πεζόδρομο.

Κομοτηνή, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κόρινθος, στις 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο.

Κυπαρισσία, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κως, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.

Λαμία, στις 10 π.μ., στην πλατεία Πάρκου.

Λάρισα, στις 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λαύριο, στις 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Μεταλλωρύχων.

Λευκάδα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά.

Λήμνος, στις 10.30 π.μ., στο λιμάνι της Μύρινας.

Λιβαδειά, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Λιτόχωρο, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Μαντούδι, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία.

Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Μυτιλήνη, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Σαπφούς.

Ναύπακτος, στις 10 π.μ., στην πλατεία Κεφαλόβρυσου.

Ναύπλιο, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Ξάνθη, στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Πάρος, στις 11 π.μ., στην πλατεία Μ. Μαυρογένους.

Πολύγυρος, 11 π.μ., πλατεία Ηρώων

Πρέβεζα, στις 10.30 π.μ., στα παλιά ΚΤΕΛ.

Πτολεμαΐδα, στις 10 π.μ., στο παλιό Πάρκο.

Πύργος, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Ρέθυμνο, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Ρόδος, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Σαλαμίνα, στις 10.30 π.μ., στο Δημαρχείο.

Σάμος, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο, στο Βαθύ.

Σαντορίνη, στις 11 π.μ. στην πλ. Φηρών

Σητεία, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Σκόπελος, στις 10 π.μ., στην παραλία.

Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας.

Σπάρτη, στις 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία..

Τρίκαλα, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Τρίπολη, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Πετρινού.

Τύρναβος, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Φάρσαλα, στις 10,30 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Φλώρινα, στις 10.30 π.μ., στον πεζόδρομο.

Χαλκίδα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Χανιά, στις 10 π.μ., στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Χίος, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Βουνακίου.