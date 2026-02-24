Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Απέδρασε κρατούμενος από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο – Είχε υποστεί έμφραγμα

Νοσηλεύτηκε για λίγο στη ΜΕΘ αλλά μετά μεταφέρθηκε σε θάλαμο - Εκεί οι γιατροί δεν αφήσαν τους αστυνομικούς να μπουν στον θάλαμο, καθώς υπήρχαν και άλλοι τρεις ασθενείς για νοσηλεία
Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Άγγελος Λαμπίδης

Από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, απέδρασε ένας 47χρονος κρατούμενος όπου νοσηλευόταν μετά από καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το μεσημέρι ο κρατούμενος άνοιξε το παράθυρο δωματίου του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, βγήκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, πέρασε σε διπλανό θάλαμο και από εκεί κατάφερε να διαφύγει.

Την κίνηση του κρατούμενο κατάλαβαν οι δύο αστυνομικοί που τον φρουρούσαν και τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, ωστόσο ο 47χρονος τελικά ξέφυγε.

Όπως ανέφερε αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κρατούμενος «έφυγε με τους όρους», χωρίς να διευκρινίζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Να σημειωθεί ότι ο κρατούμενος είχε συλληφθεί την Κυριακή (22.02.2026) από την ΟΠΚΕ και  μεταφέρθηκε στον Ιπποκράτειο καθώς αντιμετώπιζε καρδιακό πρόβλημα την ώρα που ήταν στο τμήμα. Νοσηλεύτηκε για λίγο στη ΜΕΘ αλλά μετά τον πήγαν σε θάλαμο. Εκεί οι γιατροί δεν αφήσαν τους αστυνομικούς να μπουν στον θάλαμο, καθώς υπήρχαν και άλλοι τρεις ασθενείς.

Οι Αρχές τον αναζητούν, ενώ παραμένει άγνωστο αν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, δεδομένου ότι είχε υποστεί σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο πριν μεταφερθεί από τις φυλακές στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του είχε καταδικαστική απόφαση, για διακεκριμένες κλοπές.

