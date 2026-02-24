Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε κάβα – Ένας εντοπίστηκε σφηνωμένος στο φρεάτιο του ασανσέρ

Οι αστυνομικοί που ήρθαν στην κάβα έσπασαν τη γυψοσανίδα για να μπορέσουν να βγάλουν τον διαρρήκτη από το ασανσέρ και του πέρασαν χειροπέδες
Διάρρηξη στη Θεσσαλονίκη
Διάρρηξη στη Θεσσαλονίκη
Άγγελος Λαμπίδης

Στο στόχαστρο διαρρηκτών μπήκε μια κάβα στην οδό Επταπυργίου στις Συκιές Θεσσαλονίκης με την αστυνομία να περνά χειροπέδες σε έναν άνδρα.

Σήμερα (24/.02.2026) λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους διέρρηξαν κάβα στην οδό Επταπυργίου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο ένας έμεινε έξω απο το κατάστημα. Ο δεύτερος σκαρφάλωσε σε κάγκελα και στη συνέχεια έσπασε ένα παράθυρο προκειμένου να μπει μέσα στο κατάστημα. Αφού κατάφερε να πηδήξει μέσα στο μαγαζί κατευθύνθηκε στο ταμείο που όμως δεν είχε πολλά χρήματα.

Όταν σκαρφάλωσε να φύγει ήρθε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και είδε τον τσιλιαδόρο, ο οποίος προσπάθησε να φύγει. Ο ιδιοκτήτης δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και κάλεσε την αστυνομία.

Μόλις ο διαρρήκτης είδε τον ιδιοκτήτη του πέταξε ένα κλειδί, μπήκε μέσα ξανά και πήδηξε στο απέναντι ράφι, έριξε κάτω αντικείμενα, μια τηλεόραση και στη συνέχεια κρύφτηκε για να μην εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί έψαξαν όλο το μαγαζί και τελικά τον εντόπισαν στο φρεάτιο του ασανσέρ όπου είχε κρυφτεί. Έσπασαν τη γυψοσανίδα για να μπορέσουν να τον βγάλουν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ήταν γνώριμος των αρχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
104
71
50
40
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καμιά φορά τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία: Όταν όλοι στο σπίτι έχουν την ίδια τιμή στο κινητό με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova
Σίγουρα η αλλαγή έχει πολύ συχνά θετικό πρόσιμο στη ζωή μας. Κι, όμως, υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες η σταθερότητα,...
Καμιά φορά τα ίδια και τα ίδια είναι ωραία: Όταν όλοι στο σπίτι έχουν την ίδια τιμή στο κινητό με τα ανανεωμένα προγράμματα κινητής της Nova
Απέδρασε κρατούμενος από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης - Είχε υποστεί έμφραγμα
Νοσηλεύτηκε για λίγο στη ΜΕΘ αλλά μετά μεταφέρθηκε σε θάλαμο - Εκεί οι γιατροί δεν αφήσαν τους αστυνομικούς να μπουν στον θάλαμο, καθώς υπήρχαν και άλλοι τρεις ασθενείς για νοσηλεία
Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
Ο Μάρτης φέρνει την άνοιξη χωρίς ισχυρές βροχές και χιόνια - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
Πρόκειται για εποχική πρόγνωση, τονίζοντας πως «είναι εργαλεία που δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες»
Ανθισμένη αμυγδαλιά
Newsit logo
Newsit logo