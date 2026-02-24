Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε κάβα – Ένας εντοπίστηκε σφηνωμένος στο φρεάτιο του ασανσέρ

Στο στόχαστρο διαρρηκτών μπήκε μια κάβα στην οδό Επταπυργίου στις Συκιές Θεσσαλονίκης με την αστυνομία να περνά χειροπέδες σε έναν άνδρα.

Σήμερα (24/.02.2026) λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους διέρρηξαν κάβα στην οδό Επταπυργίου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο ένας έμεινε έξω απο το κατάστημα. Ο δεύτερος σκαρφάλωσε σε κάγκελα και στη συνέχεια έσπασε ένα παράθυρο προκειμένου να μπει μέσα στο κατάστημα. Αφού κατάφερε να πηδήξει μέσα στο μαγαζί κατευθύνθηκε στο ταμείο που όμως δεν είχε πολλά χρήματα.

Όταν σκαρφάλωσε να φύγει ήρθε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και είδε τον τσιλιαδόρο, ο οποίος προσπάθησε να φύγει. Ο ιδιοκτήτης δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και κάλεσε την αστυνομία.

Μόλις ο διαρρήκτης είδε τον ιδιοκτήτη του πέταξε ένα κλειδί, μπήκε μέσα ξανά και πήδηξε στο απέναντι ράφι, έριξε κάτω αντικείμενα, μια τηλεόραση και στη συνέχεια κρύφτηκε για να μην εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί έψαξαν όλο το μαγαζί και τελικά τον εντόπισαν στο φρεάτιο του ασανσέρ όπου είχε κρυφτεί. Έσπασαν τη γυψοσανίδα για να μπορέσουν να τον βγάλουν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ήταν γνώριμος των αρχών.