Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι νεαροί που επιτέθηκαν σε 16χρονο που φορούσε φανέλα γνωστής ομάδας

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι 5 νεαροί που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ένα οπαδικό επεισόδιο και επιτέθηκαν σε έναν 16χρονο, τον προηγούμενο μήνα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του στην Θεσσαλονίκη, όταν τον προσέγγισαν είκοσι μηχανές με οπαδούς που προέρχονταν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

όπως αναγράφεται και στην δικογραφία, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, ενώ οι δράστες επιχείρησαν να βγάλουν την μπλούζα του που ήταν αθλητικού συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Για εμπλοκή στην επίθεση ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα 5 άτομα, ανάμεσά τους ένας ανήλικος. Στις απολογίες τους, μόνο ο ανήλικος φέρεται να αποδέχθηκε την εμπλοκή του στην επίθεση, αρνούμενος όμως ότι προσπάθησε να κλέψει την μπλούζα και υποβαθμίζοντας την ένταση των χτυπημάτων.

Οι υπόλοιποι, όλοι ενήλικες, απολογήθηκαν πως επενέβησαν «πυροσβεστικά» για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με όρους. Ανάμεσα στους όρους που τους επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ομάδας τους, με ταυτόχρονη εμφάνιση κατά τη διάρκεια αυτών στο αστυνομικό τμήμα.