Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Ξυλοφόρτωσαν 16χρονο που φορούσε φανέλα γνωστής ομάδας

Ακόμα ένα σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, με θύμα έναν ανήλικο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άτυχος 16χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, μία ομάδα ατόμων, η οποία βρισκόταν πάνω σε 10 δίκυκλα, σταμάτησε και του επιτέθηκε για να του πάρει τη μπλούζα της ομάδας.

Περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας, αλλά δεν κατάφεραν να του πάρουν τη φανέλα.

Έπειτα οι δράστες ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή, τα οποία εξετάζονται για να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.