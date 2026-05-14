Θεσσαλονίκη: Έριξε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Συνελήφθη 33χρονος στη Θεσσαλονίκη, όταν πιάστηκε να ρίχνει βαζάκια με εύφλεκτο υγρό προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά.

Το περιστατικό έγινε σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μετά από κινητοποίηση των Αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την Αστυνομία- εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

