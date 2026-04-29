Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φοιτητής ζητάει βοήθεια ψυχολόγου και πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον 20χρονο που πετάει τραπεζάκια και καρέκλες από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας
Θεσσαλονίκη: Φοιτητής ζητάει βοήθεια ψυχολόγου και πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Άγγελος Λαμπίδης

Από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένας 20χρονος φοιτητής πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι και ζητάει τη βοήθεια ψυχολόγου. Φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ.

Μεγάλη κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026) επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον νεαρό βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η οδός έχει αποκλειστεί.

Ο διαπραγματευτής είναι ακόμα έξω από την πόρτα του νεαρού, με τον ίδιο να μην ανοίγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη έρχονται και οι γονείς του που μένουν στην Εύβοια

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
117
94
77
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo