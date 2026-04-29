Θεσσαλονίκη: Φοιτητής ζητάει βοήθεια ψυχολόγου και πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι

Από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένας 20χρονος φοιτητής πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι και ζητάει τη βοήθεια ψυχολόγου. Φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ.

Μεγάλη κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026) επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον νεαρό βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η οδός έχει αποκλειστεί.

Ο διαπραγματευτής είναι ακόμα έξω από την πόρτα του νεαρού, με τον ίδιο να μην ανοίγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη έρχονται και οι γονείς του που μένουν στην Εύβοια