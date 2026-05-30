Τροχαίο στη Χαλκιδική με «γουρούνα»: Τραυματίστηκε ο οδηγός

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του οδηγού
Γουρούνα και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκιδική το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026). Οδηγός γουρούνας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην περιοχή Κασσανδρινό με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε αρδευτικό κανάλι και ο ίδιος να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, ο οδηγός, ηλικίας περίπου 30 ετών, βρέθηκε μέσα στο κανάλι μετά την εκτροπή της γουρούνας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και την ανάσυρσή του.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματία από το κανάλι.

Ο νεαρός άνδρας παραλήφθηκε στη συνέχεια από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε τραυματισμένος για ιατρική φροντίδα στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

