Θεσσαλονίκη: Γονείς άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται στην αυλή σπιτιού

Το ένα παιδί μάλιστα ήταν μόλις λίγων μηνών και το άλλο 11 ετών
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σοκ έχει προκαλέσει στην Θεσσαλονίκη το περιστατικό με δύο γονείς να έχουν αφήσει τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν μέσα στο κρύο στην αυλή ενός καινούριου σπιτιού.

Τα δύο ανήλικα αδελφάκια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται χθες το βράδυ (18/12/2025) σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ένα παιδί είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών. Κάτοικος της περιοχής φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τα παιδιά και συνέλαβαν τους γονείς (31 ετών ο άντρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. 

Τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

