Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Η πρώτη απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο – «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει», τόνισαν οι αγρότες στο μπλόκο που έστησαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Ανανεώθηκε πριν 31 λεπτά
Αγρότες

Την πρώτη τους αντίδραση στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο, είχαν οι αγρότες σήμερα (12.12.2025) που έχουν στήσει μπλόκο στη Θεσσαλονίκη.

Αφού οι αγρότες που έχουν αποκλείσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης άκουσαν το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπρόσωποι των μπλόκων και των σωματείων, άρπαξαν το μικρόφωνο τονίζοντας πως η απάντηση των αγροτών θα έρθει το ερχόμενο Σάββατο, στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια.

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε», ανέφεραν αρχικά.

Δείτε εδώ όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μπλόκα των αγροτών που έχουν χωρίσει στα 2 την χώρα.

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς», συνέχισαν, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
132
101
64
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δανός δότης σπέρματος με μεταλλαγμένο γονίδιο: Ένα παιδί είναι νεκρό από καρκίνο και 11 οικογένειες ζουν με τον φόβο για την υγεία των παιδιών τους
Από τα τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, το ένα κατέληξε από καρκίνο ενώ μετά από λίγο καιρό νόσησε και το αδελφάκι του
πόδια μωρού
Υψηλά ντεσιμπέλ στην εκδίκαση της αγωγής της Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ήμουν το μαύρο πρόβατο» λέει η ίδια
Η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί πάρα πολύ λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ»
Τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ / EUROKINISSI
Υπεγράφη από το υπουργείο Άμυνας πενταετής συμφωνία για τη συντήρηση των ελικοπτέρων NH90
Το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες
Ελικόπτερο τύπου NH90 της Αεροπορίας Στρατού
Newsit logo
Newsit logo