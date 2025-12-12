Θεσσαλονίκη: Η πρώτη απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο – «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»

Την πρώτη τους αντίδραση στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο, είχαν οι αγρότες σήμερα (12.12.2025) που έχουν στήσει μπλόκο στη Θεσσαλονίκη.

Αφού οι αγρότες που έχουν αποκλείσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης άκουσαν το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπρόσωποι των μπλόκων και των σωματείων, άρπαξαν το μικρόφωνο τονίζοντας πως η απάντηση των αγροτών θα έρθει το ερχόμενο Σάββατο, στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε», ανέφεραν αρχικά.

Δείτε εδώ όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μπλόκα των αγροτών που έχουν χωρίσει στα 2 την χώρα.

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς», συνέχισαν, σύμφωνα με το thesspost.gr.