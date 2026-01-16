Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός «καρφώνεται» στα σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τον τρόμο σκόρπισε μια μεθυσμένη οδηγός τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη παίρνοντας σβάρνα 15 αυτοκίνητα.

Η οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 15 αυτοκίνητα και 2 επιχειρήσεις και όπως αποδείχθηκε ήταν μεθυσμένη. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη με Παπάφη στη Θεσσαλονίκη και όλη η περιοχή αναστατώθηκε.

Στο φως μάλιστα ήρθε και ένα βίντεο από το περιστατικό… Είναι η στιγμή που η 24χρονη οδηγός φτάνει στην οδό Μάρκου Μπότσαρη και εκσφενδονίζει ένα από τα πολλά αυτοκίνητα που βρέθηκαν στο διάβα της.

Ακούγεται το μπαμ και φαίνεται να πετάγεται το αυτοκίνητο το οποίο και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό και συνέλαβε την 24χρονη. Παρά την πρόσκρουση πάνω στα αυτοκίνητα και τις επιχειρήσεις, είναι καλά στην υγεία της.

Όλα έγιναν γύρω στις 4 το πρωί όταν η μεθυσμένη οδηγός μπήκε στο αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Συνολικά πήρε σβάρνα 15 παρκαρισμένα οχήματα και ένα περίπτερο.

Η 24χρονη παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.