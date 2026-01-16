Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα – «Το εκσφενδόνισε, έχει τεράστιες ζημιές» λέει ιδιοκτήτης ΙΧ

Περιπολικό έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε την 24χρονη η οποία είναι καλά στην υγεία της
Ανανεώθηκε πριν 15 λεπτά
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Ζημιές σε 15 αυτοκίνητα και 2 επιχειρήσεις προκάλεσε 24χρονη οδηγός, τα ξημερώματα της Παρασκευής (16.01.2026) στη Θεσσαλονίκη. Το σοβαρό τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη με Παπάφη με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί ολόκληρη η γειτονιά.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη όταν η 24χρονη που είχε καταναλώσει αλκοόλ, ξεκίνησε να οδηγεί με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Συνολικά πήρε σβάρνα 15 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ένα περίπτερο.

Ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα έφτασε λίγο πριν από ένα κατάστημα στην οδό Λυκαονίας.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο που το παρέσυρε με το ΙΧ της η 24χρονη

troxaio thessaloniki

Περιπολικό έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε την 24χρονη. Παρά την πρόσκρουση πάνω στα αυτοκίνητα και τις επιχειρήσεις, είναι καλά στην υγεία της.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Συντρίμμια μετά το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Το χτυπημένο αυτοκίνητο

troxaio thessaloniki

Από το αλκοτέστ που της έγινε αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Με πήρε τηλέφωνο η αδερφή μου γιατί το είδε στην τηλεόραση. Το αμάξι ήταν παρκαρισμένο και έφτασε εδώ. Έχει τεράστιες ζημιές, δεν σώζεται με τίποτα», είπε στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του ΙΧ. 

Ελλάδα
