Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 47χρονου για κακοποίηση ΑμεΑ – Απαλλαγή ιερέα

Όπως καταγγέλθηκε, ο 52χρονος ΑμεΑ στερείτο βασικών υπηρεσιών ατομικής υγιεινής και δε λάμβανε επαρκή σίτιση, ενώ ήταν δεμένος με ιμάντες στο κρεβάτι
Δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
Το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης / Eurokinissi

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε έναν 47χρονο σε φυλάκιση 2 ετών, με τριετή αναστολή για την υπόθεση κακοποίησης 52χρονου ΑμεΑ, σε διαμέρισμα σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2023. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκε επίσης και ένας 59χρονος ιερέας, ως υπεύθυνος του χώρου που έμενε ο 52χρονος, καθώς ανήκει σε ενορία ιερού ναού.

Η υπόθεση κακοποίησης ΑμεΑ αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ο αδελφός του θύματος και οδήγησε στη σύλληψη των δύο παραπάνω ανδρών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 52χρονος διέμενε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες διαβίωσης. Όπως καταγγέλθηκε, στερείτο βασικών υπηρεσιών ατομικής υγιεινής και δε λάμβανε επαρκή σίτιση, ενώ ήταν δεμένος με ιμάντες στο κρεβάτι.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα φέρεται να φιλοξενούνταν, όπως αναφέρθηκε στην αποδεικτική διαδικασία, άτομα που είχαν ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης, ενώ λειτουργούσε μέσω σωματείου της ενορίας. Όπως κατέθεσε ο καταγγέλλων, που ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ο ίδιος συνέδραμε οικονομικά με το ποσό των 1000 ευρώ/μηνιαίως, για την μέριμνα του αδελφού του.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο 52χρονος, που είναι τετραπληγικός και καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανέφερε ότι αρχικά δεχόταν φροντίδα, ωστόσο η συμπεριφορά του 47χρονου κατηγορουμένου άλλαξε στη συνέχεια. Όπως κατέθεσε, τον έδενε στο κρεβάτι με ιμάντες, τον χτυπούσε σε όλο του το σώμα και τον άφηνε χωρίς επαρκή καθαριότητα. «Δεν τον κατήγγειλα στον αδελφό μου γιατί με απειλούσε ότι δε θα μου δώσουν να φάω. Ο ιερέας είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου ότι θα με προσέχει. Του μίλησα στην εξομολόγηση για όσα περνούσα. Σχεδόν όλο το διάστημα που έμεινα εκεί ήμουν βρόμικος. Έκανα υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καταδικασθείς αρνήθηκε, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του την κατηγορία, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι ο 52χρονος είχε ανάγκη από φροντίδα όλο το 24ωρο. Από την πλευρά του ο ιερέας, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για οργανωμένη δομή φιλοξενίας, αλλά για διαμέρισμα της ενορίας που παραχωρούσε σε ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια. «Δεν το είχαμε για να τα οικονομάμε. Έδωσα τη ζωή και την ψυχή μου στο σύλλογο…», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι ο 47χρονος συγκατηγορούμενος δεν είχε επίσημη ιδιότητα φροντιστή, αλλά διέμενε στον χώρο και προσέφερε εθελοντικά βοήθεια.

Την ενοχή και των δύο είχε εισηγηθεί η εισαγγελέας της έδρας, η οποία τόνισε στην αγόρευσή της ότι ο 47χρονος «κακομεταχειρίστηκε με τον πιο άθλιο τρόπο έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να αντιδράσει».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
56
53
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο - ντοκουμέντο με την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού στον Άλιμο όπου τράκαρε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα
Η μεθυσμένη οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει
Άλιμος
Ένοπλες Δυνάμεις και Ισραήλ βρήκαν «την χρυσή τομή» για made in Greece συστήματα Διοίκησης – Ελέγχου του αντιαεροπορικού «θόλου»
Η εθνική συμμετοχή είναι σημαντική γιατί ο «θόλος» θα είναι ένα εθνικό σύστημα, με δυνατότητα εξέλιξης, αναβάθμισης και προσαρμογής τις επόμενες δεκαετίες
Ισραηλινό πυραυλικό σύστημα αεράμυνας
Η κακοκαιρία στα Άγραφα άνοιξε δρόμο στα δύο - Κατολισθήσεις και ένα βουνό που... «κατέβηκε» στο χωριό
Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για να καταγραφούν οι ζημιές
Άγραφα: Η κακοκαιρία άνοιξε δρόμο στα δύο – Κατολισθήσεις και ένα βουνό που «κατέβηκε» στο χωριό
Η συγκινητική τοιχογραφία της Καλών Τεχνών για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής
Φοιτητές φιλοτέχνησαν έργο εμπνευσμένο από μία από τις αυθεντικές φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς του 1944, την ώρα που προχωρά η διαδικασία απόκτησης της ιστορικής συλλογής από το ελληνικό κράτος
Τοιχογραφία για τους 200 της Καισαριανής στην Καλών Τεχνών
Νεκρός 27χρονος από το Πακιστάν από επίθεση με μαχαίρι στη Βοιωτία - Ένας τραυματίας και μία σύλληψη
Τα δύο θύματα είχαν επισκεφθεί το σπίτι των φερόμενων δραστών όπου δέχθηκαν την επίθεση, ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι
Close-up of a young man's hand with a knife, a big blade. Arrogance and violence among young people. Shallow depth of focus.
Newsit logo
Newsit logo