Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική σύλληψη 23χρονου οδηγού μηχανής μετά από καταδίωξη – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ανάποδα σε μονόδρομο

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο οδηγό μηχανής πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη και σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Ο 23χρονος οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη παραβίασε το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025) σχεδόν όλον… τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέχρι τελικά να συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Συνελήφθη στην περιοχή της Σταυρούπολης κι εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.205 ευρώ. Επιπλέον, του πήραν τη άδεια κυκλοφορίας και την πινακίδα της μοτοσικλέτας του για πάνω από 600 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η επεισοδιακή νύχτα στους δρόμους της Ευκαρπίας ξεκίνησε γύρω στις 22:30, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας που έκαναν περιπολία εντόπισαν μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με «πειραγμένη εξάτμιση» χωρίς μάλιστα πινακίδα. Έκαναν αμέσως σήμα στον οδηγό της να σταματήσει προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο.

Εκείνος όμως όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας με τη μοτοσικλέτα του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ενώ λίγο αργότερα μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 23χρονο οδηγό της μηχανής και να του περάσουν χειροπέδες. Ο 23χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στο Αυτόφωρο προκειμένου να επικίνδυνη οδήγηση.