Θεσσαλονίκη: «Λάθος μου που δεν περίμενα να έρθει η νταντά», λέει η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι

Η μητέρα του 5χρονου που είχε μείνει μόνος του στη Θεσσαλονίκη και βγήκε σε μπαλκόνι 6ου ορόφου και πετούσε αντικείμενα, μίλησε για το περιστατικό και μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε το λάθος της.

Όσοι πέρασαν από την οδό Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη είδαν ένα απρόσμενο θέαμα. Έναν μικρούλη στο μπαλκόνι να πετά πιάτα, κουβάδες, σκούπες, παιχνίδια, πέτρες ακόμα και ηλεκτρική σκούπα από μεγάλο ύψος κάνοντας το παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβαση των αστυνομικών όταν είδαν το περιστατικό ήταν άμεση και πηδώντας από το διπλανό μπαλκόνι, έβαλαν μέσα το παιδί έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει το ίδιο είτε οι περαστικοί από τα πράγματα που πετούσε.

Σήμερα, η 25χρονη μητέρα, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή και μετά αφέθηκε ελεύθερη με τη δίκη της να γίνεται αύριο Πέμπτη 30.04.2026 και είπε στους δημοσιογράφους πως «Το παιδί μου είναι καλά, υγιές και μεγαλώνει σε φυσιολογικές συνθήκες, πηγαίνοντας κανονικά στο σχολείο του. Το περιστατικό που συνέβη προέκυψε από μια λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής και την πίεση ενός πολύ σημαντικού προσωπικού ραντεβού που αφορούσε το μέλλον το δικό μου και του παιδιού μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αναγνωρίζω το λάθος μου ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής και δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Ωστόσο, δεν αποδέχομαι τις υπερβολές και τις κατηγορίες που διακινούνται, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση», ανέφερε σχετικά με τα όσα ακούγονται για το εάν είναι καλή μητέρα.

«Δεν επιθυμώ να εκτεθώ περαιτέρω δημόσια, κυρίως για το καλό του παιδιού μου. Θα τοποθετηθώ όπου και όπως πρέπει, με στοιχεία και υπευθυνότητα, ενώπιον των αρμόδιων αρχών», είπε ακόμη καθώς αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Ζητώ σεβασμό στην ιδιωτικότητά μου και, πάνω απ’ όλα, προστασία του παιδιού μου από την έκθεση και την παραπληροφόρηση», τόνισε.

Σχετικά με το πώς έγινε το περιστατικό, ανέφερε ότι η νταντά που πρόσεχε τον μικρούλη, δεν ήρθε ποτέ και η ίδια έκανε το λάθος να φύγει από το σπίτι πριν έρθει. «Είχα συνεννοηθεί με μία γυναίκα να έρθει να προσέξει το παιδί και δεν ήρθε. Αύριο στο δικαστήριο θα εξηγήσω τους λόγους που έγινε αυτό. Δεν ήρθε με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η κακιά στιγμή. Εκτέθηκα ως μητέρα. Ήταν λάθος μου που δεν περίμενα να έρθει η κοπέλα. Έφυγα 10:15 από το σπίτι και μαζί της είχα ραντεβού στις 10:30, για να προλάβω το ραντεβού που ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για το παιδί μου», ανέφερε.