Θεσσαλονίκη: «Οι αστυνομικοί δεν είναι αναλώσιμοι» – Σπαρακτικός ο λόγος των γονιών του Λυγγερίδη

Ράγισαν καρδιές στη συγκέντεντρωση διαμαρτυρίας των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών από φωτοβολίδα.

Η μητέρα και ο πατέρας του αστυνομικού, μίλησαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των ένστολων στη Θεσσαλονίκη γύρω από το Λευκό Πύργο, το απόγευμα της Παρασκευής 05.09.2025, ζητώντας τη στήριξη της κυβέρνησης προς τους ένστολους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κύριε πρωθυπουργέ, υπουργοί, σκύψτε πάνω από αυτά τα παιδιά. Έχουν γονείς, έχουν οικογένειες. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν κάθε μέρα μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς στα κρεβάτια τους. Σας παρακαλώ! Να μη βρεθεί άλλος γονιός στη θέση μας. Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι και να κάνουμε αγώνα για τα δικαιώματά μας. Όλοι οι ένστολοι ενωμένοι και οι γονείς τους εδώ μαζί», είπε βουρκωμένη η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο πατέρας του, κατά την τοποθέτησή του δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι γιατί φοράτε το εθνόσημο παιδιά μου. Και είναι μεγάλο πράγμα να φοράς το εθνόσημο και να υποστηρίζεις τους νόμους και τις αξίες της Ελλάδας. Είμαι μαζί σας».