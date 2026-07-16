Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ομάδα 8 ατόμων ξυλοκόπησε 30χρονο με μεταλλική ράβδο και κομμάτι ξύλου – Συνελήφθησαν 23χρονοι

Του έκλεψαν την τσάντα και τον εγκατέλειψαν στο σημείο
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Θύμα επίθεσης από ομάδα οκτώ ατόμων έπεσε ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τεσσάρων 23χρονων για εμπλοκή στο επεισόδιο.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (14.06.2026) στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Οι δράστες φαίνεται να προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, για άγνωστο λόγο, με μπουνιές και κλωτσιές και χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο, κομμάτι ξύλου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα.

Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες έκλεψε το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο είχε μέσα το κινητό του τηλέφωνο, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Το τσαντάκι παραδόθηκε αργότερα στον παθόντα με όλο το περιεχόμενό του.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι τέσσερις 23χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων.

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