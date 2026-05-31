Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στις Συκιές – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Οι γονείς είχαν αφήσει την επίβλεψη του μικρού παιδιού στην ανήλικη κόρη τους, ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε βγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στον δρόμο
Έκπληκτοι έμειναν αστυνομικοί στη Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν εντόπισαν ένα παιδί μόλις 4,5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο.

Οι αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη μετά από έρευνες βρήκαν τους γονείς του παιδιού και τους συνέλαβαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα παιδί ηλικίας μόλις 4,5 ετών να κινείται μόνο του σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Οι αστυνομικοί φρόντισαν άμεσα για την ασφάλειά του και ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των γονέων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς είχαν αφήσει την επίβλεψη του μικρού παιδιού στην ανήλικη κόρη τους. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε βγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στον δρόμο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού, ένας 41χρονος και μία 39χρονη, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε χωρίς επιτήρηση εκτός της κατοικίας.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

