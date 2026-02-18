Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πανέμορφο ζευγάρι ζαρκαδιών εντοπίστηκε για πρώτη φόρα στο Σέιχ Σου

Τα ζαρκάδια έχουν μια δυναμική εξάπλωσης και είναι γεγονός ότι έχουν επανέλθει σε περιοχές όπου επί δεκαετίες δεν υπήρχαν τα τελευταία χρόνια
Το δάσος του Σέιχ Σου
Το δάσος του Σέιχ Σου /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΣΙΔΗΣ

Τα ζαρκάδια βρέθηκαν από τον ζωολόγο/ οικολόγο Θεόδωρο Κομηνό στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ- Τομέας Ζωολογίας. Τα ζαρκάδια εντοπίστηκαν με drone κατά τη συστηματική έρευνα που διεξάγει τα τελευταία χρόνια για τον λύκο και το τσακάλι στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη της Θεσσαλονίκης.

«Η συγκεκριμένη καταγραφή αφορά ζευγάρι ενήλικων ζώων ζαρκαδιών στο Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη. Ο αρσενικός εκτιμάται 3-4 ετών, με πλήρως ανεπτυγμένα, φρέσκα κέρατα σε φάση βελούδου – ένδειξη καλής κατάστασης. Η θηλυκιά υπάρχει περίπτωση να είναι έγκυος, έχει μια τεράστια κοιλιά», λέει ο κ. Κομηνός.

Τα ζαρκάδια (Capreolus capreolus) έχουν μια δυναμική εξάπλωσης τα τελευταία χρόνια και είναι γεγονός ότι έχουν επανέλθει σε περιοχές όπου επί δεκαετίες δεν υπήρχαν. «Αρχές του ‘ 90, αν έβλεπε κάποιος ζαρκάδι ήταν σημαντικό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν επανέλθει σε μεγάλο ποσοστό και, μάλιστα, σε περιοχές που δεν γνωρίζαμε. Η καταγραφή στο Σέιχ Σου έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι πιθανώς δεν έχει καταγραφεί ξανά ζαρκάδι εδώ και πολλές δεκαετίες», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζαρκάδι δεν εγκαθίσταται τυχαία αλλά χρειάζεται δομή βλάστησης, κάλυψη, σχετική ηρεμία και διαθέσιμους φυσικούς πόρους. «Όταν εμφανίζεται ζευγάρι ενηλίκων, σημαίνει ότι το οικοσύστημα μπορεί να το υποστηρίξει», τονίζει.

Εικόνα των ζαρκαδιών που προέρχονται από βίντεο καταγραφής του κ. Κομηνού
Εικόνα των ζαρκαδιών που προέρχονται από βίντεο καταγραφής του κ. Κομηνού / πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Η εμφάνιση των ζαρκαδιών αποδεικνύει ότι, παρά την αστική πίεση, το Σέιχ Σου παραμένει οικολογική προέκταση του Χορτιάτη και τμήμα ενός ευρύτερου φυσικού συμπλέγματος. Η λειτουργία του δεν αναστέλλεται επειδή η πόλη βρίσκεται δίπλα του.

Για την προστασία των ζώων και του οικοσυστήματος, ο κ. Κομηνός επισημαίνει ότι πρέπει να περιοριστούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το μότοκρος, η ποδηλασία και το τρέξιμο μέσα στο δάσος, κυρίως τις βραδινές ώρες.

«Δεν γίνεται να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν, χωρίς φακούς, μέσα στο δάσος το βράδυ, γιατί μπορεί να έχουμε άσχημες εξελίξεις, όταν δημιουργείς τέτοια ένταση σε ένα δασικό οικοσύστημα που έχει λύκους, ζαρκάδια και αγριογούρουνα, ακόμη και αδέσποτα σκυλιά. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν όλες αυτές οι δραστηριότητες, αλλά να γίνονται μέρα και όχι μέσα στο δάσος, όπου τα ζώα δέχονται μια τρομερή πίεση».

Μάλιστα, ο κ. Κομηνός αναφέρει ότι στο πλαίσιο της έρευνας του, συνάντησε ένα βράδυ μια ομάδα ανθρώπων που έκανε τζόκινγκ και τους έδειξε εικόνες από το drone του, όπου εμφανίζονταν λύκοι από τα μέρη απ’ όπου πέρασε. «Δεν θα σας επιτεθούν», τους είπα, «αλλά δημιουργείται ένα τρομερό στρες στα ζώα, που έχουν κι αυτά δικαιώματα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
84
74
72
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται
Η αποζημίωση αφορά τους τραυματίες που έχουν προχωρήσει σε ατομικό αίτημα και για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που δεν συνταγογραφηθούνται ηλεκτρονικά και δεν εκτελούνται σε συμβεβλημένο πάροχο
Τρένο
«Η φωτιά στο Μάτι δεν είναι δυστύχημα αλλά έγκλημα με ποινικές ευθύνες» - Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών
Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες ζητούν να μην αποκαλείται ως «δυστύχημα» καθώς έτσι αλλοιώνεται η αλήθεια και υποβαθμίζονται οι ευθύνες
Καμένα αυτοκίνητα
Οι 200 της Καισαριανής: Η διαδικασία για τον έλεγχο γνησιότητας των φωτογραφιών – Κρίσιμες αποφάσεις τις επόμενες ώρες
Σημειώνεται πως τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον Βέλγο πωλητή που έβγαλε προς δημοπρασία τις 13 φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής
Δημοπρασία στο eBay με σπάνιες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
Ανήλικοι στην Λευκάδα επιτέθηκαν σε μαθητές και καθηγήτρια από την Κέρκυρα κατά τη διάρκεια σχολικού τουρνουά
Συνελήφθη ο 17χρονος και ο πατέρας του - Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα - Στο νοσοκομείο της Λευκάδας μεταφέρθηκε η εκπαιδευτικός για να πάρει τις πρώτες βοήθειες
Cruel teenagers scattering classbooks of afro-american boy, school bullying
Newsit logo
Newsit logo