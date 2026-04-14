Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος που δολοφόνησε τον 64χρονο – Τον χτύπησε με τσιμεντόλιθο και τον πέταξε στο ρέμα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 42χρονος που δολοφόνησε τον 64χρονο το Μεγάλο Σάββατο (11.4.26) στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, ο δράστης χτύπησε με τσιμεντόλιθο τον 64χρονο και τον πέταξε σε ρεματιά.

Ο 42χρονος δραστης προανακριτικά φέρεται να είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τον 64χρονο αλλά στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε πως τον δολοφόνησε, ενώ υποστήριξε ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι η σορός του 64χρονου βρέθηκε σε ρεματιά στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν γνώριζε το θύμα και ότι είναι άστεγος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, Αναστάσιο Γιακουμή, ο δράστης σκότωσε τον 64χρονο χτυπώντας τον με τσιμεντόλιθο και στη συνέχεια τον πέταξε στη ρεματιά.

«Πρόκειται για ένα αιματηρό στυγνό έγκλημα. Ο δράστης χτύπησε το θύμα με έναν τσιμεντόλιθο στο κεφάλι. Ο άνθρωπος πέθανε απο συντριπτικό κάταγμα του κεφαλιού και μετά τον μετέφερε με ένα παλετοφόρο σε ένα υδάτινο ρεύμα παράπλευρα της αερογέφυρας της Σταυρούπολης και τον άφησε εκεί, μισό μέσα στο νερό και μισό έξω απο το νερό. Εκεί τον βρήκε κάποιος και συνεννοήθηκε, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

«Η οικογένεια του θύματος δεν ήξερε τον δράστη, οπότε μένει να μάθουμε από τον ίδιο εάν γνώριζε το θύμα. Το θύμα έμενε μόνο του σε ένα παράπηγμα, το οποίο βρισκόταν λίγο μετά τη γέφυρα της Σταυρούπολης», ανέφερε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.