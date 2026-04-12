Θεσσαλονίκη: Δολοφονία o θάνατος του 64χρονου στην Ευκαρπία – 42χρονος τον σκότωσε και τον πέταξε από γέφυρα σε ρεματιά

Ένας 42χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του 64χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε μέσα σε ρέμα ανάμεσα σε καλαμιές στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).

Ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από περαστικό, κάτω από γεφυράκι κοντά σε ρέμα, στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε βάρος του 42χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι το πτώμα έφερε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο φόνος έγινε στο σπίτι του θύματος και το πτώμα μεταφέρθηκε και ρίχτηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.